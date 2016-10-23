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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Энергомаш
Динамо Бр - Энергомаш: обзор матча 23 октября 2016
Динамо Бр
23.10.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
1 : 0
Завершен
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Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
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Динамо Бр
Энергомаш
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
1
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
Вчера, 11:53
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15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
1
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
Вчера, 11:53
6
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
Кубок России. «Энергомаш» разгромил «Кубань» и встретится с «Уфой»
2016.08.24 20:55
8
«Кубань» может подписать контракт с Концедаловым
2016.01.22 00:35
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