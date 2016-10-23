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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Лас-Пальмас
Вильярреал - Лас-Пальмас: обзор матча 23 октября 2016
Вильярреал
23.10.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
64'
Н. Сансоне (П)
90+2'
С. Бакамбу
31'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Лас-Пальмас
90'
+2
Желтая карточка
Тана
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сориано
90'
+2
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Монторо
️️️️
Р. Меса
87'
Желтая карточка
Тайрон
80'
Замена
Тайрон
️️️️
К. Боатенг
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
80'
79'
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Джонатан
68'
64'
Замена
М. Лемос
️️️️
Мичел
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Сансоне
64'
62'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Р. Сориано
56'
Желтая карточка
С. Бакамбу
48'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Тана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
16
Роке Меса
ПП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Тайрон
ЦП
11
Момо
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
14
Тригерос
21
Бруно
6
Джонатан
11
Сансоне
94
Бакамбу
4-2-2-2
13
Лисоайн
5
Гарсия
23
Кастельяно
88
Мичел
6
Бигас
16
Меса
4
Гомес
27
Боатенг
10
Виера
21
Араухо
24
Тана
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
6
Джонатан
70
Кастильехо
70
Кастильехо
6
Джонатан
88
Мичел
3
Лемос
3
Лемос
88
Мичел
16
Меса
19
Монторо
19
Монторо
16
Меса
27
Боатенг
20
Тайрон
20
Тайрон
27
Боатенг
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
11
Момо
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
11
Момо
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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