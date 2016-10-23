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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 октября 2016
Челси
23.10.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
1'
Педро
21'
Г. Кэхилл
62'
Э. Азар
70'
Н. Канте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
77'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
77'
75'
Желтая карточка
П. Погба
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Педро
71'
ГОЛ! 4:0!
Н. Канте
70'
Желтая карточка
М. Алонсо
66'
65'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 3:0!
Э. Азар
62'
51'
Замена
М. Рохо
️️️️
Э. Байи
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
Д. Луис
41'
29'
Желтая карточка
Э. Байи
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэхилл
21'
Желтая карточка
Педро
1'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
М. Алонсо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
4
Луис
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
3
Байи
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
8
Погба
25
Феллайни
77
Лингард
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
9
Педро
15
Чалоба
15
Чалоба
9
Педро
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
3
Байи
5
Рохо
5
Рохо
3
Байи
25
Феллайни
64
Мата
64
Мата
25
Феллайни
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Оскар
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Стюарт Берт
Резервный судья:
Андре Марринер
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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