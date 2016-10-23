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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Гент
Эйпен - Гент: обзор матча 23 октября 2016
Эйпен
23.10.2016, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Гент
70'
М. Силла
90'
Х. Мария Касес
90'
Ф. Толемесс
31'
Д. Миличевич (П)
63'
Р. Нето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Гент
ГОЛ! 3:2!
Ф. Толемесс
90'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мария Касес
90'
Замена
Ф. Толемесс
️️️️
Ф. Аль-Абдулрахман
83'
78'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Д. Ндонгала
76'
Замена
М. Саймон
️️️️
Д. Миличевич
Замена
Э. Басси
️️️️
Д. Ямабо
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Силла
70'
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Нето
55'
Замена
С. Митрович
️️️️
Б. Деягер
50'
Вторая желтая
О. Давидзаде
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Миличевич
Желтая карточка
Ф. Аль-Абдулрахман
30'
12'
Желтая карточка
О. Давидзаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Фахад Аль-Абдулрахман
ЦЗ
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Эйпен
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
18
Гай Дуфур
ЦП
91
Хосе Мария Касес
ЦП
11
Энтони Басси
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
4-2-1
1
ван Кромбрадж
3
Аль-Абдулрахман
22
Блондель
5
Дианье
2
Диалло
25
Ямабо
9
Жеффрен
14
Силла
2-4-2
35
Ринне
13
Давидзаде
4
Нильсен
77
Миличевич
10
Нето
21
Асаре
19
Деягер
77
Ндонгала
17
Кулибали
25
Ямабо
11
Басси
11
Басси
25
Ямабо
3
Аль-Абдулрахман
19
Толемесс
19
Толемесс
3
Аль-Абдулрахман
77
Миличевич
27
Саймон
27
Саймон
77
Миличевич
19
Деягер
23
Митрович
23
Митрович
19
Деягер
77
Ндонгала
25
Фоке
25
Фоке
77
Ндонгала
Остались в запасе
Эйпен
Гент
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
18
Гай Дуфур
ЦП
91
Хосе Мария Касес
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
18
Гай Дуфур
ЦП
91
Хосе Мария Касес
ЦП
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Эйпен - Гент
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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