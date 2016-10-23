Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Наполи
Кротоне - Наполи: обзор матча 23 октября 2016
Кротоне
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
89'
А. Рози
17'
Х. Кальехон
33'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Наполи
ГОЛ! 1:2!
А. Рози
Пас отдал
Клейтон
89'
84'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Мертенс
76'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Роден
️️️️
Р. Палладино
75'
64'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Крисетиг
58'
Замена
Сими
️️️️
А. Тонев
55'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Сальцано
45'
33'
ГОЛ! 0:2!
Н. Максимович
Пас отдал
И. Стринич
Желтая карточка
Д. Феррари
32'
31'
Красная карточка
М. Габбиадини
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
3
Клейтон
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
82
Леонардо Капецци
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЛФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
24
Александар Тонев
РФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
3-3-3
21
Кордас
20
Рози
67
Феррари
2
О'Доннелл
87
Мартелла
12
Крисетиг
82
Капецци
17
Палладино
11
Фальчинелли
24
Тонев
4-1-2-3
25
Рейна
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
23
Стринич
24
Диавара
25
Аллан
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Габбиадини
17
Палладино
7
Роден
7
Роден
17
Палладино
24
Тонев
9
Сими
9
Сими
24
Тонев
28
Сальцано
8
Стоян
8
Стоян
28
Сальцано
10
Мертенс
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Мертенс
7
Кальехон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Кальехон
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
Остались в запасе
Кротоне
Наполи
18
Николо Фацци
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
11
Джордан Джонс
ЛП
Главный тренер
Давиде Никола
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
11
Джордан Джонс
ЛП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кротоне - Наполи
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+