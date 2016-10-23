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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Депортиво
Сельта - Депортиво: обзор матча 23 октября 2016
Сельта
23.10.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво
32'
У. Мальо
60'
Я. Аспас (П)
78'
Ф. Орельяна
83'
Я. Аспас
37'
Р. Альбентоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Депортиво
Замена
П. Систо
️️️️
Ф. Орельяна
90'
+1
Замена
Д. Росси
️️️️
Я. Аспас
88'
ГОЛ! 4:1!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Альварес
83'
80'
Замена
С. Боргес
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 3:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Х. Кастро
78'
75'
Желтая карточка
П. Москера
Замена
М. Диас
️️️️
Т. Бонгонда
74'
73'
Замена
К. Хиль
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Ф. Орельяна
71'
Желтая карточка
П. Эрнандес
68'
65'
Замена
М. Морено
️️️️
Б. Гама
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Аспас
60'
59'
Желтая карточка
Г. Люкс
59'
Желтая карточка
Сидней
56'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
У. Мальо
41'
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
У. Мальо
Пас отдал
Ф. Орельяна
32'
30'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
16
Бруно Гама
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
17
Кастро
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
3-5-2
1
Люкс
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
16
Гама
5
Москера
8
Гильерме
24
Хуанфран
76
Файр
8
Бабел
7
Андоне
10
Бонгонда
21
Диас
21
Диас
10
Бонгонда
14
Орельяна
77
Систо
77
Систо
14
Орельяна
10
Аспас
25
Росси
25
Росси
10
Аспас
16
Гама
21
Морено
21
Морено
16
Гама
8
Гильерме
5
Боргес
5
Боргес
8
Гильерме
8
Бабел
10
Хиль
10
Хиль
8
Бабел
Остались в запасе
Сельта
Депортиво
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Сельта - Депортиво
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Балаидос
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