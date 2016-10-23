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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Андерлехт
Брюгге - Андерлехт: обзор матча 23 октября 2016
Брюгге
23.10.2016, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
9'
Х. Ванакен
47'
Р. Вормер
88'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Андерлехт
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Теодорчик
80'
Замена
Д. Капель
️️️️
Б. Нуйтинк
Замена
А. Диаби
️️️️
Э. Лимбомбе
80'
74'
Желтая карточка
Кара
Красная карточка
Уэсли
72'
Желтая карточка
Клаудемир
71'
67'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
О. Дешахт
Замена
Уэсли
️️️️
Й. Фоссен
65'
Желтая карточка
Й. Фоссен
64'
62'
Замена
М. Бруно
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ! 2:0!
Р. Вормер
47'
35'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Д. Коолс
32'
21'
Желтая карточка
Л. Теодорчик
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Брюгге
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Стефан Баджи
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-4-1-1
16
Бутель
27
Коолс
6
Пулен
16
ван Рейн
4
Денсвил
25
Вормер
6
Клаудемир
3
Симонс
20
Ванакен
77
Лимбомбе
9
Фоссен
4-4-1-1
33
Руф
17
Нуйтинк
5
Кара
3
Дешахт
41
Сова
18
Тилеманс
94
Ханни
10
Станчу
18
Дендокер
18
Ашампонг
91
Теодорчик
77
Лимбомбе
5
Диаби
5
Диаби
77
Лимбомбе
9
Фоссен
7
Уэсли
7
Уэсли
9
Фоссен
17
Нуйтинк
17
Капель
17
Капель
17
Нуйтинк
10
Станчу
17
Бруно
17
Бруно
10
Станчу
3
Дешахт
99
Харбауи
99
Харбауи
3
Дешахт
Остались в запасе
Брюгге
Андерлехт
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
23
Франк Букс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Брюгге - Андерлехт
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
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1 : 1
08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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1 : 1
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2 : 0
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Гент
4 : 0
25.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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