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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Оренбург (мол)
Зенит (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 23 октября 2016
Зенит (мол)
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
21'
Д. Плетнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Оренбург (мол)
90'
+4
Желтая карточка
С. Сарсенов
Замена
Е. Вартанян
️️️️
А. Некрасов
90'
Замена
М. Левин
️️️️
Л. Мусаев
88'
87'
Желтая карточка
Д. Криворучко
82'
Замена
С. Иванов
️️️️
В. Черязов
Замена
В. Запрягаев
️️️️
К. Макеев
76'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Е. Денисов
76'
70'
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Хайбуллин
70'
Замена
Д. Криворучко
️️️️
В. Калинин
59'
Желтая карточка
Д. Хайбуллин
55'
Желтая карточка
В. Калинин
53'
Желтая карточка
А. Кеняйкин
46'
Замена
А. Рыбкин
️️️️
А. Бойко
ГОЛ! 1:0!
Д. Плетнев
21'
Желтая карточка
Д. Плетнев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
66
Самир Байрамов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Максим Левин
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
4-2-2-2
96
Обухов
3
Круговой
3
Бугриев
4
Мареев
4
Пенчиков
42
Котов
38
Мусаев
10
Макеев
10
Плетнев
91
Денисов
78
Некрасов
3-2-3-1-1
1
Кеняйкин
54
Билюков
99
Прилепин
53
Черязов
70
Хайбуллин
21
Кайков
99
Калинин
19
Митренко
7
Бойко
17
Рудаков
11
Сарсенов
10
Макеев
39
Запрягаев
39
Запрягаев
10
Макеев
38
Мусаев
11
Левин
11
Левин
38
Мусаев
78
Некрасов
9
Вартанян
9
Вартанян
78
Некрасов
91
Денисов
10
Колдунов
10
Колдунов
91
Денисов
53
Черязов
89
Иванов
89
Иванов
53
Черязов
70
Хайбуллин
19
Алтышев
19
Алтышев
70
Хайбуллин
99
Калинин
18
Криворучко
18
Криворучко
99
Калинин
7
Бойко
97
Рыбкин
97
Рыбкин
7
Бойко
Остались в запасе
Зенит (мол)
Оренбург (мол)
66
Самир Байрамов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
98
Владислав Довгопол
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
66
Самир Байрамов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
98
Владислав Довгопол
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Зенит (мол) - Оренбург (мол)
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Федотов
(Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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