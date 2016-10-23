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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Строгино - Спартак К
Строгино - Спартак К: обзор матча 23 октября 2016
Строгино
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
2 : 4
Завершен
Спартак К
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Матчи команд
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11.10.2026
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1 : 1
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