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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Копенгаген
Оденсе - Копенгаген: обзор матча 23 октября 2016
Оденсе
23.10.2016, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Копенгаген
40'
Б. Вербич
77'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Копенгаген
77'
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Корнелиус
77'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вербич
40'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
38'
Желтая карточка
А. Корнелиус
Начало матча
Статистика матча Оденсе - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
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