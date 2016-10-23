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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Пескара
Удинезе - Пескара: обзор матча 23 октября 2016
Удинезе
23.10.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Пескара
9'
С. Теро (П)
71'
С. Теро
90+3'
Д. Сапата (П)
74'
А. Аквилани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Пескара
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Сапата
90'
+3
Желтая карточка
О. Карнезис
82'
Замена
Т. Арто
️️️️
Самир
79'
74'
Замена
А. Митрица
️️️️
А. Бенали
74'
Замена
А. Кресценци
️️️️
Б. Кристанте
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Аквилани
Пас отдал
Д. Капрари
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
71'
63'
Замена
С. Пепе
️️️️
Л. Мемушай
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Я. Янкто
63'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Р. Де Пауль
57'
Желтая карточка
С. Теро
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Теро
9'
8'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
4-1-3-2
1
Карнезис
27
Фелипе
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
24
Кумс
21
Янкто
42
Фофана
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
14
Кампаньяро
44
Форнасьер
3
Бираги
16
Бругман
50
Бенали
20
Аквилани
20
Мемушай
4
Кристанте
10
Капрари
33
Самир
28
Арто
28
Арто
33
Самир
21
Янкто
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
21
Янкто
7
Де Пауль
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
7
Де Пауль
4
Кристанте
23
Кресценци
23
Кресценци
4
Кристанте
20
Мемушай
3
Пепе
3
Пепе
20
Мемушай
50
Бенали
28
Митрица
28
Митрица
50
Бенали
Остались в запасе
Удинезе
Пескара
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Удинезе - Пескара
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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