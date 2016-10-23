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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 23 октября 2016
Шальке-04
23.10.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
23'
Н. Бенталеб
48'
М. Майер
61'
Н. Бенталеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
82'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ф. Ди Санто
81'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
С. Колашинац
79'
Желтая карточка
С. Колашинац
77'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Й. Гайс
75'
74'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Ж. Гбамен
Желтая карточка
Б. Хеведес
72'
ГОЛ! 3:0!
Н. Бенталеб
Пас отдал
С. Колашинац
61'
59'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Озтюнали
59'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ! 2:0!
М. Майер
Пас отдал
Ф. Ди Санто
48'
41'
Желтая карточка
Д. Кордоба
ГОЛ! 1:0!
Н. Бенталеб
Пас отдал
Ф. Ди Санто
23'
21'
Желтая карточка
Л. Балогун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-4-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
27
Налдо
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
9
Ди Санто
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Донати
27
Балогун
24
Бюссманн
16
Белл
5
Гбамен
21
Озтюнали
8
Сердар
29
Самперио
10
Малли
9
Кордоба
23
Колашинац
21
Баба
21
Баба
23
Колашинац
30
Гайс
21
Стамбули
21
Стамбули
30
Гайс
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
5
Гбамен
20
Фрай
20
Фрай
5
Гбамен
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
21
Озтюнали
9
Онисиво
9
Онисиво
21
Озтюнали
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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