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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Старт
Лиллестрем - Старт: обзор матча 23 октября 2016
Лиллестрем
23.10.2016, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 1
Завершен
Старт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лиллестрем - Старт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Старт
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Старт
2 : 4
11.10.2026
ХамКам
Информация о матче
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«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
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