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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 23 октября 2016
Кальяри
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 5
Завершен
Фиорентина
2'
Д. Ди Дженнаро
61'
М. Капуано
77'
М. Боррьелло
20'
Н. Калинич
26'
Ф. Бернардески
32'
Ф. Бернардески
40'
Н. Калинич
53'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
88'
Замена
К. Дикс
️️️️
К. Тельо
84'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 3:5!
М. Боррьелло
Пас отдал
Д. Ди Дженнаро
77'
76'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Н. Мурру
70'
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
М. Сау
68'
65'
Замена
К. Санчес
️️️️
Б. Валеро
Замена
Н. Барелла
️️️️
П. Тахцидис
62'
ГОЛ! 2:5!
М. Капуано
Пас отдал
Д. Ди Дженнаро
61'
Замена
М. Капуано
️️️️
Б. Саламон
58'
53'
ГОЛ! 1:5!
Н. Калинич
Пас отдал
К. Тельо
40'
ГОЛ! 1:4!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Бернардески
Желтая карточка
П. Тахцидис
33'
32'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Й. Иличич
26'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Н. Калинич
20'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
К. Тельо
14'
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Дженнаро
Пас отдал
Н. Мурру
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Сторари
18
Саламон
22
Алвеш
23
Лустиг
29
Мурру
77
Тахцидис
22
Исла
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
25
Сау
22
Боррьелло
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
15
Оливера
2
Гонсало
13
Астори
13
Сальседо
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
18
Саламон
19
Капуано
19
Капуано
18
Саламон
77
Тахцидис
23
Барелла
23
Барелла
77
Тахцидис
25
Сау
11
Мельчорри
11
Мельчорри
25
Сау
72
Иличич
10
Хаджи
10
Хаджи
72
Иличич
37
Тельо
6
Дикс
6
Дикс
37
Тельо
6
Валеро
15
Санчес
15
Санчес
6
Валеро
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
14
Федерико Кьеза
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Сант-Элия
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