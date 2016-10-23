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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 23 октября 2016
Аталанта
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Интер
10'
А. Масиелло
88'
М. Пинилья (П)
50'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Желтая карточка
М. Пинилья
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Пинилья
88'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Гомес
81'
76'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Эдер
62'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Брозович
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Петанья
62'
61'
Желтая карточка
Эдер
61'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Ю. Нагатомо
50'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
А. Конко
49'
Замена
А. Конко
️️️️
Р. Толой
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Масиелло
Пас отдал
Я. Куртич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Букари Драме
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
23
Жоау Мариу
ПП
23
Эдер
ЛФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-5-2
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
2
Толой
3
Драме
27
Куртич
19
Кессье
8
Фройлер
13
Конти
37
Петанья
10
Гомес
4-2-1-1-2
1
Ханданович
18
Сантон
24
Мурильо
13
Миранда
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
23
Эдер
2
Толой
25
Конко
25
Конко
2
Толой
10
Гомес
21
Гальярдини
21
Гальярдини
10
Гомес
37
Петанья
51
Пинилья
51
Пинилья
37
Петанья
5
Нагатомо
14
Ансальди
14
Ансальди
5
Нагатомо
77
Брозович
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
77
Брозович
23
Эдер
87
Кандрева
87
Кандрева
23
Эдер
Остались в запасе
Аталанта
Интер
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Аталанта - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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