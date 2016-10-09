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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Косово
Украина - Косово: обзор матча 09 октября 2016
Украина
09.10.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
3 : 0
Завершен
Косово
31'
А. Кравец
81'
А. Ярмоленко
87'
Р. Ротань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Косово
ГОЛ! 3:0!
Р. Ротань
Пас отдал
А. Ярмоленко
87'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Кравец
84'
82'
Желтая карточка
Х. Криэциу
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Караваев
81'
Замена
А. Караваев
️️️️
Е. Коноплянка
79'
77'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Ф. Пердедай
66'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Рашица
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Зинченко
63'
54'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Меха
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
А. Зинченко
31'
20'
Желтая карточка
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Альбан Пниши
ЦЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
2
Фанол Пердедай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
5
Херолинд Шала
АП
14
Альбан Меха
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Украина
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Иван Петряк
ЛВ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Косово
12
Адис Нуркович
ВР
6
Авни Пепа
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
22
Синан Битики
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
5
Кучер
2
Соболь
2
Бутко
17
Зинченко
6
Степаненко
3
Ордец
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
9
Коваленко
22
Кравец
3-1-3-2-1
1
Уйкани
13
Ррахмани
4
Пниши
23
Пакярада
6
Криэциу
14
Меха
14
Бериша
2
Пердедай
7
Рашица
5
Шала
18
Мурики
10
Коноплянка
21
Караваев
21
Караваев
10
Коноплянка
17
Зинченко
14
Ротань
14
Ротань
17
Зинченко
22
Кравец
8
Зозуля
8
Зозуля
22
Кравец
7
Рашица
10
Зенели
10
Зенели
7
Рашица
14
Меха
23
Бериша
23
Бериша
14
Меха
2
Пердедай
18
Сулеймани
18
Сулеймани
2
Пердедай
Остались в запасе
Украина
Косово
21
Иван Петряк
ЛВ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
6
Авни Пепа
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
9
Берсант Целина
АП
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
12
Адис Нуркович
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Остались в запасе
21
Иван Петряк
ЛВ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
Остались в запасе
6
Авни Пепа
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
9
Берсант Целина
АП
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
12
Адис Нуркович
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Альберт Буньяки
Статистика матча Украина - Косово
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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