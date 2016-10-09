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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Коста-Рика
Россия - Коста-Рика: обзор матча 09 октября 2016
Россия
09.10.2016, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 4
Завершен
Коста-Рика
31'
А. Самедов
48'
А. Дзюба
61'
А. Дзюба
22'
Р. Асофейфа
29'
Б. Руис
45+2'
В. Березуцкий (АГ)
90+2'
Х. Кэмпбелл (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Коста-Рика
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Х. Кэмпбелл
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Дзюба
89'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Самедов
88'
Желтая карточка
И. Смольников
85'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ерохин
82'
78'
Замена
Д. Гусман
️️️️
С. Боргес
77'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
74'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Р. Матаррита
70'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Уренья
69'
Замена
К. Уостон
️️️️
Д. Акоста
69'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Б. Руис
65'
Замена
Е. Техеда
️️️️
Р. Асофейфа
ГОЛ! 3:3!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Самедов
61'
Замена
Д. Полоз
️️️️
О. Шатов
56'
ГОЛ! 2:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Зобнин
48'
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
В. Березуцкий
45'
Желтая карточка
Й. Венегас
ГОЛ! 1:2!
А. Самедов
Пас отдал
О. Шатов
31'
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Руис
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Асофейфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
19
Александр Самедов
ЛП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Олег Шатов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Франсиско Кальво
ЛЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЛП
2
Джонни Акоста
ОП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
11
Йохан Венегас
ПП
21
Марко Уренья
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Россия
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Коста-Рика
1
Эстебан Альварадо
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джамир Ордаин
ЦЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Ельцин Техеда
ЦП
20
Давид Гусман
ЦП
13
Родни Уоллес
ЦП
9
Ендрик Руис
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
16
Джанаев
19
Смольников
4
Кутепов
24
Березуцкий
23
Петров
19
Самедов
11
Зобнин
8
Газинский
17
Шатов
21
Ерохин
22
Дзюба
4-1-3-2
1
Навас
3
Гонсалес
15
Сальватьерра
22
Матаррита
15
Кальво
2
Акоста
11
Венегас
14
Асофейфа
5
Боргес
10
Руис
21
Уренья
21
Ерохин
18
Жирков
18
Жирков
21
Ерохин
19
Самедов
7
Оздоев
7
Оздоев
19
Самедов
17
Шатов
7
Полоз
7
Полоз
17
Шатов
22
Дзюба
20
Канунников
20
Канунников
22
Дзюба
22
Матаррита
8
Овьедо
8
Овьедо
22
Матаррита
2
Акоста
19
Уостон
19
Уостон
2
Акоста
14
Асофейфа
17
Техеда
17
Техеда
14
Асофейфа
5
Боргес
20
Гусман
20
Гусман
5
Боргес
21
Уренья
13
Уоллес
13
Уоллес
21
Уренья
10
Руис
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
10
Руис
Остались в запасе
Россия
Коста-Рика
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
9
Ендрик Руис
ЦФ
16
Джамир Ордаин
ЦЗ
1
Эстебан Альварадо
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Остались в запасе
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
9
Ендрик Руис
ЦФ
16
Джамир Ордаин
ЦЗ
1
Эстебан Альварадо
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Оскар Рамирес
Статистика матча Россия - Коста-Рика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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