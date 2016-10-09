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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Лихтенштейн
Израиль - Лихтенштейн: обзор матча 09 октября 2016
Израиль
09.10.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лихтенштейн
4'
Т. Хемед
16'
Т. Хемед
49'
М. Гопель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Лихтенштейн
88'
Замена
Д. Саланович
️️️️
Б. Бюхель
81'
Замена
С. Кене
️️️️
Ф. Бургмайер
Замена
М. Даббур
️️️️
Т. Бен-Хаим II
81'
Замена
Р. Кехат
️️️️
Т. Хемед
76'
75'
Замена
Я. Фрик
️️️️
Р. Губзер
Замена
О. Атцили
️️️️
М. Бузагло
63'
61'
Желтая карточка
Н. Хаслер
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Гопель
Пас отдал
Н. Хаслер
20'
Желтая карточка
М. Бюхель
ГОЛ! 2:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Т. Бен-Хаим II
16'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
М. Бузагло
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Давид Гореш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
Главный тренер
Рене Паурич
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
15
Омер Атцили
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
9
Саймон Кене
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-3-3
18
Гореш
0
Тзедек
20
Бен Харуш
2
Даса
8
Коэн
20
Голаса
16
Бузагло
12
Бен-Хаим II
7
Захави
8
Хемед
2-5-3
0
Йеле
3
Гопель
4
Кауфманн
6
Кристен
13
Бюхель
10
Визер
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
10
Бюхель
17
Губзер
18
Хаслер
16
Бузагло
15
Атцили
15
Атцили
16
Бузагло
8
Хемед
19
Кехат
19
Кехат
8
Хемед
12
Бен-Хаим II
9
Даббур
9
Даббур
12
Бен-Хаим II
11
Бургмайер
9
Кене
9
Кене
11
Бургмайер
1
Бюхель
1
Бюхель
17
Губзер
22
Фрик
22
Фрик
17
Губзер
Бюхель
11
Саланович
11
Саланович
Бюхель
Остались в запасе
Израиль
Лихтенштейн
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Главный тренер
Элиша Леви
21
Томас Хоби
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Остались в запасе
21
Томас Хоби
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Израиль - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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