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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Грузия
Уэльс - Грузия: обзор матча 09 октября 2016
Уэльс
09.10.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
10'
Г. Бэйл
57'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Грузия
90'
+1
Замена
Д. Джигаури
️️️️
Т. Окриашвили
90'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Джано
85'
Желтая карточка
Г. Кашия
76'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
75'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Л. Мчедлидзе
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Д. Ледли
73'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Н. Тэйлор
70'
63'
Желтая карточка
В. Гвилия
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Э. Кинг
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
Т. Окриашвили
Пас отдал
В. Казаишвили
45'
+1
Желтая карточка
М. Даушвили
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Ледли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
10
Джано
АП
8
Валерий Казаишвили
ПП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
13
Ника Качарава
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Честер
4
Дэвис
3
Тэйлор
8
Кинг
16
Ледли
14
Эдвардс
11
Бэйл
18
Воукс
4-4-1-1
1
Лория
5
Кверквелия
22
Наваловский
2
Какабадзе
4
Кашия
8
Казаишвили
6
Даушвили
21
Гвилия
15
Окриашвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
16
Ледли
10
Хьюс
10
Хьюс
16
Ледли
8
Кинг
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
8
Кинг
3
Тэйлор
17
Коттерилл
17
Коттерилл
3
Тэйлор
15
Окриашвили
20
Джигаури
20
Джигаури
15
Окриашвили
10
Джано
13
Качарава
13
Качарава
10
Джано
0
Мчедлидзе
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Мчедлидзе
Остались в запасе
Уэльс
Грузия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Уэльс - Грузия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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