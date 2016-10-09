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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Нигерия
Замбия - Нигерия: обзор матча 09 октября 2016
Замбия
09.10.2016, воскресенье, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Замбия - Нигерия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
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