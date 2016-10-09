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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Хорватия
Финляндия - Хорватия: обзор матча 09 октября 2016
Финляндия
09.10.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
18'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Хорватия
Замена
Р. Риски
️️️️
С. Вяйсянен
87'
87'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Манджукич
81'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Крамарич
77'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Н. Мойсандер
72'
71'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Брозович
Замена
Т. Лам
️️️️
А. Ринг
67'
Желтая карточка
А. Ринг
54'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
К. Аркивуо
45'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
8
Робин Лод
ЛП
19
Александер Ринг
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
9
Эро Маркканен
ЦФ
0
Рупи Риски
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
3
Мойсандер
6
Ояла
22
Райтала
15
Вяйсянен
2
Араюри
8
Лод
19
Ринг
13
Аркивуо
19
Саксела
10
Пукки
3-1-3-1-2
23
Субашич
2
Врсалько
6
Митрович
21
Вида
11
Брозович
19
Бадель
8
Ковачич
22
Пиварич
14
Перишич
17
Манджукич
9
Крамарич
19
Ринг
16
Лам
16
Лам
19
Ринг
13
Аркивуо
11
Шуллер
11
Шуллер
13
Аркивуо
15
Вяйсянен
0
Риски
0
Риски
15
Вяйсянен
9
Крамарич
15
Рог
15
Рог
9
Крамарич
11
Брозович
22
Чоп
22
Чоп
11
Брозович
17
Манджукич
16
Калинич
16
Калинич
17
Манджукич
Остались в запасе
Финляндия
Хорватия
17
Сакари Маттила
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
9
Эро Маркканен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
9
Эро Маркканен
ЦФ
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Ханс Баке
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Финляндия - Хорватия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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