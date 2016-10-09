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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Испания
Албания - Испания: обзор матча 09 октября 2016
Албания
09.10.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
0 : 2
Завершен
Испания
55'
Д. Коста
63'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Испания
80'
Замена
И. Мартинес
️️️️
С. Рамос
78'
Замена
Иско
️️️️
А. Иньеста
Замена
Я. Хика
️️️️
Т. Джака
75'
Желтая карточка
М. Маврай
70'
Замена
М. Баша
️️️️
Л. Мемушай
68'
63'
ГОЛ! 0:2!
Нолито
60'
Замена
Нолито
️️️️
Витоло
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
А. Аголли
45'
+1
Замена
Н. Алийи
️️️️
Э. Леньяни
45'
25'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Таулант Джака
АП
21
Одисе Роши
ПП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
11
Витоло
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Тиаго Алькантара
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Эдгар Цани
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Испания
23
Серхио Рико
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
12
Андер Эррера
ЦП
22
Иско
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бериша
6
Джимсити
15
Маврай
3
Леньяни
7
Аголли
4
Хюсай
9
Мемушай
21
Роши
14
Джака
19
Балай
3-1-2-3-1
1
Де Хеа
3
Пике
15
Рамос
16
Монреаль
5
Бускетс
10
Алькантара
8
Коке
6
Иньеста
21
Сильва
11
Витоло
19
Коста
3
Леньяни
13
Алийи
13
Алийи
3
Леньяни
9
Мемушай
8
Баша
8
Баша
9
Мемушай
14
Джака
0
Хика
0
Хика
14
Джака
15
Рамос
4
Мартинес
4
Мартинес
15
Рамос
6
Иньеста
22
Иско
22
Иско
6
Иньеста
11
Витоло
22
Нолито
22
Нолито
11
Витоло
Остались в запасе
Албания
Испания
10
Эдгар Цани
ЦФ
9
Эрос Грезда
ПВ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Серхио Рико
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
12
Андер Эррера
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
10
Эдгар Цани
ЦФ
9
Эрос Грезда
ПВ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Серхио Рико
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
12
Андер Эррера
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Албания - Испания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Лоро Боричи
Где смотреть матч:
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