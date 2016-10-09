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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Австрия
Сербия - Австрия: обзор матча 09 октября 2016
Сербия
09.10.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 3 тур
3 : 2
Завершен
Австрия
6'
А. Митрович
23'
А. Митрович
74'
Д. Тадич
15'
М. Забитцер
62'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Австрия
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Рукавина
90'
Желтая карточка
А. Коларов
80'
77'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Замена
Н. Гудель
️️️️
А. Митрович
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тадич
Пас отдал
А. Коларов
74'
71'
Замена
С. Предль
️️️️
А. Драгович
Замена
А. Катай
️️️️
Ф. Костич
66'
63'
Замена
А. Шепф
️️️️
З. Юнузович
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Янко
58'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
39'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
Л. Миливойевич
37'
Желтая карточка
Д. Тадич
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
23'
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Забитцер
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
2
Антонио Рукавина
ПП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Златко Юнузович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
3
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Австрия
12
Андреас Луксе
ВР
1
Роберт Альмер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Дени Алар
ЦФ
3-4-2-1
1
Стойкович
5
Настасич
6
Иванович
13
Митрович
4
Коларов
15
Фейса
4
Миливойевич
2
Рукавина
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
3-3-1-1-2
23
Озкан
16
Виммер
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
14
Баумгартлингер
17
Кляйн
9
Забитцер
10
Юнузович
21
Янко
7
Арнаутович
11
Костич
23
Катай
23
Катай
11
Костич
2
Рукавина
19
Максимович
19
Максимович
2
Рукавина
9
Митрович
6
Гудель
6
Гудель
9
Митрович
10
Юнузович
26
Шепф
26
Шепф
10
Юнузович
3
Драгович
15
Предль
15
Предль
3
Драгович
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Сербия
Австрия
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
3
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
1
Роберт Альмер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
3
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
1
Роберт Альмер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сербия - Австрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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