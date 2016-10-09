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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Уэска
Мальорка - Уэска: обзор матча 09 октября 2016
Мальорка
09.10.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 9 тур
3 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Уэска
Желтая карточка
И. Ансотеги
45'
Желтая карточка
Х. Кулио
41'
Начало матча
Статистика матча Мальорка - Уэска
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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