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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Брюгге
Сент-Труйден - Брюгге: обзор матча 18 ноября 2016
Сент-Труйден
18.11.2016, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
90'
Й. Фоссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Брюгге
Желтая карточка
Д. Джене
90'
90'
Желтая карточка
Клаудемир
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Фоссен
83'
Желтая карточка
Р. ван Рейн
Желтая карточка
С. Питерс
83'
62'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Х. Искьердо
46'
Желтая карточка
Й. Фоссен
Желтая карточка
Р. Безус
29'
27'
Желтая карточка
Х. Искьердо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Сент-Труйден
28
Вилльям Дютуа
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
7
Фабьен Тченкуа
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
3-4
28
Пирар
8
Питерс
5
Пулидо
26
Фернандеш
90
Безус
18
Вальдивия
23
Котыш
16
Геркенс
4-3-1-1
16
Бутель
6
Пулен
4
Денсвил
27
Коолс
16
ван Рейн
25
Вормер
6
Клаудемир
3
Симонс
21
Искьердо
9
Фоссен
21
Искьердо
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
21
Искьердо
Остались в запасе
Сент-Труйден
Брюгге
28
Вилльям Дютуа
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
7
Фабьен Тченкуа
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
7
Фабьен Тченкуа
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Сент-Труйден - Брюгге
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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