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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Локомотив (мол)
Оренбург (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 18 ноября 2016
Оренбург (мол)
18.11.2016, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Локомотив (мол)
Замена
И. Алтышев
️️️️
С. Митренко
90'
Замена
В. Переверзев
️️️️
Д. Рудаков
88'
Замена
М. Грибанов
️️️️
А. Рыбкин
85'
84'
Желтая карточка
И. Галанин
83'
Желтая карточка
Д. Рахмонов
80'
Желтая карточка
И. Шаров
Замена
А. Бойко
️️️️
С. Сарсенов
80'
78'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
И. Рубцов
72'
Замена
И. Шаров
️️️️
Р. Тугарев
62'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Н. Дорофеев
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
М. Шогенов
60'
14'
Замена
В. Фереферов
️️️️
А. Вульфов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
54
Вадим Билюков
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
19
Сергей Митренко
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
78
Илья Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-2-2-1-2
98
Абакумов
21
Кайков
18
Криворучко
53
Черязов
54
Билюков
12
Малых
19
Митренко
8
Шогенов
17
Рудаков
97
Рыбкин
11
Сарсенов
4-1-1-3-1
74
Ковалёв
84
Лысов
73
Рахмонов
65
Самохвалов
16
Поярков
96
Вульфов
88
Галанин
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
8
Тугарев
13
Рубцов
19
Митренко
19
Алтышев
19
Алтышев
19
Митренко
17
Рудаков
57
Переверзев
57
Переверзев
17
Рудаков
11
Сарсенов
7
Бойко
7
Бойко
11
Сарсенов
97
Рыбкин
81
Грибанов
81
Грибанов
97
Рыбкин
8
Шогенов
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
8
Шогенов
13
Рубцов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
13
Рубцов
8
Тугарев
17
Шаров
17
Шаров
8
Тугарев
96
Вульфов
83
Фереферов
83
Фереферов
96
Вульфов
89
Дорофеев
25
Куликов
25
Куликов
89
Дорофеев
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Локомотив (мол)
78
Илья Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
21
Павел Пикин
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
78
Илья Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
21
Павел Пикин
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Оренбург (мол) - Локомотив (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Газовик
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