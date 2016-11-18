Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 18 ноября 2016
Лилль
18.11.2016, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Лион
3'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Замена
М. Терье
️️️️
Н. де Превилль
82'
81'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Рыбус
76'
Желтая карточка
М. Дьякаби
74'
Замена
С. Дардер
️️️️
Д. Ферри
73'
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Мавуба
61'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Амалфитано
57'
Вторая желтая
Ю. Санкаре
55'
Желтая карточка
Н. де Превилль
45'
32'
Желтая карточка
М. Корне
Желтая карточка
С. Корчиа
26'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Рио Мавуба
ПП
12
Николя де Превилль
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
31
Морган Амалфитано
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-1-2-3
1
Эньяма
18
Берья
5
Сумаоро
25
Баша
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
24
Мавуба
12
де Превилль
24
Эдер
31
Амалфитано
3-3-2-1-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
2
Рафаэл
25
Гоналон
31
Рыбус
4
Ферри
8
Толиссо
70
Корне
91
Ляказетт
12
де Превилль
11
Терье
11
Терье
12
де Превилль
31
Амалфитано
9
Лопеш
9
Лопеш
31
Амалфитано
24
Мавуба
28
Биссума
28
Биссума
24
Мавуба
4
Ферри
10
Дардер
10
Дардер
4
Ферри
31
Рыбус
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
31
Рыбус
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Лион
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Лилль
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+