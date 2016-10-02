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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 02 октября 2016
Ростов
02.10.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
66'
А. Гацкан
90+3'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Д. Полоз
90'
+3
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
С. Азмун
90'
89'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Головин
Замена
И. Киреев
️️️️
Х. Байрамян
84'
82'
Замена
К. Страндберг
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Т. Калачев
76'
Травма
Т. Калачев
75'
69'
Замена
А. Ионов
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ! 1:0!
А. Гацкан
Пас отдал
Т. Калачев
66'
52'
Желтая карточка
С. Игнашевич
41'
Желтая карточка
З. Тошич
Желтая карточка
М. Мевля
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
43
Денис Терентьев
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
13
Гранат
44
Навас
32
Мевля
43
Терентьев
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
26
Еременко
17
Миланов
18
Тошич
10
Головин
90
Траоре
19
Байрамян
88
Киреев
88
Киреев
19
Байрамян
2
Калачев
28
Препелицэ
28
Препелицэ
2
Калачев
20
Азмун
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
20
Азмун
18
Тошич
10
Страндберг
10
Страндберг
18
Тошич
10
Головин
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Головин
42
Щенников
11
Ионов
11
Ионов
42
Щенников
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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