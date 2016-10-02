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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 02 октября 2016
Галатасарай
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Антальяспор
67'
С. Инан
78'
Л. Подольски
85'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Антальяспор
ГОЛ! 3:0!
Л. Подольски
85'
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
78'
75'
Желтая карточка
Чико
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Я. Озтекин
72'
ГОЛ! 1:0!
С. Инан
67'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
61'
61'
Замена
Ж. Макун
️️️️
Й. Куртулуш
Замена
Л. Подольски
️️️️
У. Снейдер
46'
29'
Замена
С. Это'О
️️️️
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
32
Сасо Форнецци
ВР
33
Диего Анжело
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
70
Шарлес
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
90
Данило
ЦП
20
Чико
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Антальяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-2-2
16
Муслера
23
Кароль
27
Шеджу
22
Балта
55
Сариоглу
38
Чигерчи
8
Инан
7
Озтекин
77
Брума
10
Снейдер
2-5
32
Форнецци
33
Анжело
33
Челустка
7
Йилдырым
18
Куртулуш
90
Данило
20
Чико
70
Шарлес
10
Снейдер
10
Подольски
10
Подольски
10
Снейдер
7
Озтекин
11
Гюмюш
11
Гюмюш
7
Озтекин
18
Куртулуш
17
Макун
17
Макун
18
Куртулуш
90
Данило
9
Это'О
9
Это'О
90
Данило
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Окан Бурук
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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