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РПЛ 2026/2027
Уфа - Амкар-Пермь
Уфа - Амкар-Пермь: обзор матча 02 октября 2016
Уфа
02.10.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
52'
К. Фатай
75'
Д. Стоцкий (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
Я. Гол
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Фатай
88'
81'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Д. Бодул
Замена
Марсиньо
️️️️
А. Засеев
81'
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Стоцкий
65'
Замена
С. Баланович
️️️️
П. Комолов
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
63'
57'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
С. Игбун
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Фатай
Пас отдал
А. Сухов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
3-3-1-3
99
Лунев
5
Васин
34
Тумасян
3
Аликин
33
Сухов
13
Засеев
89
Стоцкий
87
Безденежных
44
Игбун
7
Фатай
8
Сысуев
4-2-2-2
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
2
Милькович
5
Гол
20
Комолов
8
Огуде
7
Шиндер
10
Бодул
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
13
Засеев
10
Марсиньо
10
Марсиньо
13
Засеев
7
Фатай
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Фатай
20
Комолов
23
Баланович
23
Баланович
20
Комолов
10
Бодул
32
Йовичич
32
Йовичич
10
Бодул
7
Шиндер
77
Салугин
77
Салугин
7
Шиндер
Остались в запасе
Уфа
Амкар-Пермь
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Уфа - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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