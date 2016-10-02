Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 02 октября 2016
Болонья
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
77'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Красная карточка
Б. Джемаили
87'
86'
Замена
Л. Орбан
️️️️
Д. Лазович
85'
Вторая желтая
С. Джентилетти
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
С. Верди
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
72'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
С. Гакпе
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
63'
62'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Ринкон
Замена
М. Оиконому
️️️️
А. Надь
45'
Вторая желтая
Д. Гастальделло
44'
43'
Желтая карточка
Д. Симеоне
Желтая карточка
Д. Гастальделло
43'
25'
Желтая карточка
Т. Ринкон
18'
Желтая карточка
С. Джентилетти
18'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Блерим Джемаили
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
25
Масина
22
Майетта
5
Гастальделло
17
Крафт
8
Таидер
6
Надь
21
Джемаили
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
4-4-2
1
Перин
8
Бурдиссо
19
Джентилетти
4
Иццо
93
Лаксальт
88
Лазович
8
Ринкон
44
Велозу
30
Ригони
18
Симеоне
6
Гакпе
90
Верди
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
90
Верди
6
Надь
6
Оиконому
6
Оиконому
6
Надь
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
6
Гакпе
44
Нинкович
44
Нинкович
6
Гакпе
88
Лазович
6
Орбан
6
Орбан
88
Лазович
8
Ринкон
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Ринкон
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Болонья - Дженоа
1
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+