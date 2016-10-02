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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 02 октября 2016
Милан
02.10.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
4 : 3
Завершен
Сассуоло
9'
Д. Бонавентура
68'
К. Бакка (П)
73'
М. Локателли
77'
Г. Палетта
10'
М. Политано
54'
Ф. Ачерби
56'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
90'
Желтая карточка
Д. Бьондини
90'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
А. Поли
️️️️
К. Бакка
83'
82'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Л. Пеллегрини
78'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
К. Адьяпонг
ГОЛ! 4:3!
Г. Палетта
77'
75'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 3:3!
М. Локателли
73'
68'
Желтая карточка
Л. Антеи
68'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Маццителли
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Бакка
68'
Замена
М. Локателли
️️️️
Р. Монтоливо
60'
56'
ГОЛ! 1:3!
Л. Пеллегрини
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Р. Монтоливо
51'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Л. Адриано
45'
23'
Желтая карточка
К. Адьяпонг
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Политано
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Клод Адьяпонг
ЛФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
15
Гомес
29
Палетта
20
Абате
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
10
Сусо
4
Адриано
70
Бакка
4-2-2-2
47
Консильи
14
Лирола
5
Летшерт
51
Антеи
15
Ачерби
36
Маццителли
4
Маньянелли
21
Политано
7
Пеллегрини
92
Дефрель
17
Адьяпонг
18
Монтоливо
5
Локателли
5
Локателли
18
Монтоливо
70
Бакка
15
Поли
15
Поли
70
Бакка
4
Адриано
99
Ньянг
99
Ньянг
4
Адриано
36
Маццителли
8
Бьондини
8
Бьондини
36
Маццителли
17
Адьяпонг
11
Риччи
11
Риччи
17
Адьяпонг
7
Пеллегрини
9
Иеммелло
9
Иеммелло
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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