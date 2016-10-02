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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 02 октября 2016
Аталанта
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
87'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
83'
79'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
77'
Желтая карточка
А. Милик
Замена
А. Пешич
️️️️
Р. Гальярдини
73'
72'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Жоржиньо
71'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Петанья
68'
Желтая карточка
Р. Толой
58'
54'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Р. Гальярдини
28'
Желтая карточка
А. Конти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Букари Драме
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-4-1-2
1
Бериша
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
3
Драме
8
Фройлер
21
Гальярдини
13
Конти
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
13
Гулам
7
Зелински
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
37
Петанья
33
Грасси
33
Грасси
37
Петанья
21
Гальярдини
8
Пешич
8
Пешич
21
Гальярдини
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Жоржиньо
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
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