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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кротоне
Кальяри - Кротоне: обзор матча 02 октября 2016
Кальяри
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
38'
Д. Ди Дженнаро
56'
С. Падоин
90'
А. Стоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кротоне
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Стоян
Замена
Б. Саламон
️️️️
М. Исла
86'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
М. Сау
79'
75'
Желтая карточка
М. Роден
Замена
Д. Мунари
️️️️
Д. Ди Дженнаро
75'
74'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Тонев
67'
Замена
Сими
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 2:0!
С. Падоин
56'
48'
Желтая карточка
А. Рози
43'
Желтая карточка
Р. Палладино
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Дженнаро
38'
27'
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Клейтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кротоне
3
Клейтон
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЛП
24
Александар Тонев
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Рафаэль
4
Писакане
23
Чеппителли
22
Алвеш
29
Мурру
22
Исла
19
Падоин
77
Тахцидис
8
Ди Дженнаро
22
Боррьелло
25
Сау
2-5-2
3
Клейтон
11
Чеккерини
67
Феррари
20
Рози
24
Тонев
7
Роден
12
Крисетиг
87
Мартелла
17
Палладино
11
Фальчинелли
22
Исла
18
Саламон
18
Саламон
22
Исла
8
Ди Дженнаро
11
Мунари
11
Мунари
8
Ди Дженнаро
25
Сау
10
Джианнетти
10
Джианнетти
25
Сау
3
Клейтон
3
Дюсенн
3
Дюсенн
3
Клейтон
24
Тонев
8
Стоян
8
Стоян
24
Тонев
20
Рози
9
Сими
9
Сими
20
Рози
Остались в запасе
Кальяри
Кротоне
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Николо Барелла
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Николо Барелла
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кальяри - Кротоне
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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