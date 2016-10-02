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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор - ФК Сочи-2013
Ротор - ФК Сочи-2013: обзор матча 02 октября 2016
Ротор
02.10.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
4 : 1
Завершен
ФК Сочи-2013
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор - ФК Сочи-2013
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0
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Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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0 : 0
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
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Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
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1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Информация о матче
Стадион:
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Ротор
ФК Сочи-2013
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