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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 02 октября 2016
Бернли
02.10.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Окслэд-Чемберлен
71'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Ивоби
71'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Г. Джака
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дефур
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
21
Джордж Бойд
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
3-5-1-1
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
21
Бойд
3
Уорд
16
Дефур
29
Хендрик
7
Гудмундссон
25
Марни
19
Воукс
4-1-1-3-1
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
16
Дефур
37
Эрфилд
37
Эрфилд
16
Дефур
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
34
Джака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
34
Джака
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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