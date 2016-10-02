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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 02 октября 2016
Шахтер
02.10.2016, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Заря
56'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Фред
90'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
86'
67'
Желтая карточка
И. Чайковский
66'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
Тайсон
65'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
56'
Желтая карточка
И. Ордец
54'
43'
Желтая карточка
М. Сиваков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
17
Ярослав Квасов
ЦФ
3-1-1-1-3
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
91
Бутко
17
Малышев
7
Фред
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
31
Дентиньо
4-1-1-2
16
Шевченко
13
Форстер
3
Сиваков
45
Гордиенко
39
Опанасенко
4
Чайковский
6
Каменюка
13
Липартия
11
Паулиньо
7
Фред
27
Степаненко
27
Степаненко
7
Фред
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
Остались в запасе
Шахтер
Заря
1
Олег Кудрик
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
17
Ярослав Квасов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
17
Ярослав Квасов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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