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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 02 октября 2016
Малага
02.10.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
82'
С. Рамирес
83'
Дуда
3'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
Вторая желтая
Б. Коне
90'
86'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Шарлес
84'
Желтая карточка
Дуда
84'
ГОЛ! 2:1!
Дуда
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамирес
82'
75'
Замена
М. Рико
️️️️
С. Мерино
Желтая карточка
Б. Коне
70'
Желтая карточка
Ресио
68'
Замена
Дуда
️️️️
Шарлес
67'
Замена
Хуанкар
️️️️
Ф. Рикка
63'
61'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Г. Кастро
54'
52'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Ф. Рикка
45'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Д. Льоренте
45'
44'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Уильямс
36'
Красная карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
Р. Росалес
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Малага
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-3-1-2
13
Камени
16
Росалес
3
Льоренте
26
Коне
16
Рикка
5
Кастро
36
Ресио
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Шарлес
19
Рамирес
4-2-1-3
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
5
Альварес
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Мерино
9
Уильямс
16
Рикка
27
Хуанкар
27
Хуанкар
16
Рикка
19
Шарлес
17
Дуда
17
Дуда
19
Шарлес
3
Льоренте
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
3
Льоренте
20
Адурис
3
Этчейта
3
Этчейта
20
Адурис
9
Уильямс
15
Леке
15
Леке
9
Уильямс
9
Мерино
17
Рико
17
Рико
9
Мерино
Остались в запасе
Малага
Атлетик
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Малага - Атлетик
8
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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