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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 02 октября 2016
Тоттенхэм
02.10.2016, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
9'
А. Коларов (АГ)
37'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Замена
В. Янссен
️️️️
Х. Сон
90'
87'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Алли
86'
Замена
Э. Дайер
️️️️
М. Сиссоко
72'
65'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Навас
56'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
53'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Д. Роуз
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
37'
Желтая карточка
В. Ваньяма
30'
20'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Коларов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
24
Эриксен
3-3-1-2-1
1
Браво
16
Навас
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Сабалета
5
Фернандо
11
Коларов
5
Фернандиньо
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
17
Сиссоко
15
Дайер
15
Дайер
17
Сиссоко
8
Алли
14
Н'Куду
14
Н'Куду
8
Алли
7
Сон
14
Янссен
14
Янссен
7
Сон
5
Фернандо
20
Гюндоган
20
Гюндоган
5
Фернандо
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
16
Навас
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Навас
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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