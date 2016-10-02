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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Палермо
Сампдория - Палермо: обзор матча 02 октября 2016
Сампдория
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
90'
Б. Фернандеш
60'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Палермо
90'
Вторая желтая
А. Гацци
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
90'
89'
Замена
У. Боуи
️️️️
А. Диаманти
82'
Желтая карточка
Й. Посавец
Замена
Д. Прат
️️️️
Р. Альварес
81'
75'
Желтая карточка
А. Диаманти
70'
Замена
М. Яяло
️️️️
Б. Энрике
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
К. Линетти
64'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Квальярелла
61'
Желтая карточка
Э. Вивиано
60'
60'
Желтая карточка
И. Несторовски
60'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
56'
Замена
И. Чочев
️️️️
О. Хильемарк
52'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
46'
Желтая карточка
А. Гацци
28'
Желтая карточка
О. Хильемарк
Желтая карточка
Р. Альварес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-1-3-1-2
2
Вивиано
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Маккена
26
Сильвестре
34
Торрейра
17
Линетти
7
Сала
8
Баррето
11
Альварес
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-4-1-1
1
Посавец
15
Сионек
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Алеесами
3
Рисполи
14
Гацци
25
Энрике
7
Хильемарк
23
Диаманти
90
Несторовски
11
Альварес
26
Прат
26
Прат
11
Альварес
17
Линетти
8
Фернандеш
8
Фернандеш
17
Линетти
27
Квальярелла
14
Шик
14
Шик
27
Квальярелла
7
Хильемарк
18
Чочев
18
Чочев
7
Хильемарк
23
Диаманти
24
Боуи
24
Боуи
23
Диаманти
25
Энрике
18
Яяло
18
Яяло
25
Энрике
Остались в запасе
Сампдория
Палермо
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Сампдория - Палермо
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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