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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 02 октября 2016
Вольфсбург
02.10.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
83'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
78'
73'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
Б. Энрике
️️️️
Я. Блащиковски
73'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Д. Калиджиури
64'
58'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-4-2-1
1
Кастелс
13
Родригес
25
Брума
31
Кнохе
27
Арнольд
28
Треш
30
Зегуйн
16
Блащиковски
7
Дракслер
20
Калиджиури
27
Гомес
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
42
Хак
24
Бюссманн
5
Гбамен
21
Озтюнали
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
16
Блащиковски
27
Энрике
27
Энрике
16
Блащиковски
20
Калиджиури
7
Брекало
7
Брекало
20
Калиджиури
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
20
Фрай
18
Бросински
18
Бросински
20
Фрай
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
21
Озтюнали
8
де Бласис
8
де Бласис
21
Озтюнали
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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