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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 02 октября 2016
Лион
02.10.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
41'
С. Дардер
88'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
Замена
А. Калулу
️️️️
Н. Фекир
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Геззаль
Пас отдал
К. Толиссо
88'
75'
Замена
Н. Ру
️️️️
А. Норден
Желтая карточка
Д. Ферри
67'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
64'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
55'
45'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Р. Берич
ГОЛ! 1:0!
С. Дардер
Пас отдал
Н. Фекир
41'
Желтая карточка
Ж. Морель
40'
33'
Желтая карточка
Л. Лакруа
25'
Замена
У. Таннан
️️️️
Р. Амума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Брайан Дабо
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
31
Рыбус
2
Маммана
63
Н'Кулу
21
Морель
29
Тусар
8
Толиссо
10
Дардер
4
Ферри
28
Вальбуэна
10
Фекир
2-1-2-2-3
16
Руффье
24
Малку
4
Лакруа
10
Селнаэс
17
Пажо
17
Верету
6
Дабо
70
Норден
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
10
Фекир
15
Калулу
15
Калулу
10
Фекир
17
Амума
6
Таннан
6
Таннан
17
Амума
70
Норден
26
Ру
26
Ру
70
Норден
9
Берич
16
Содерлунд
16
Содерлунд
9
Берич
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жерлан
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