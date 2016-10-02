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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 02 октября 2016
Нью-Йорк Ред Буллз
02.10.2016, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
44'
С. Клестан
47'
Ш. Райт-Филлипс
66'
Д. МакКарти
15'
Ф. Герберс
55'
К. Понтиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
88'
Желтая карточка
К. Понтиус
80'
Замена
Р. Алберг
️️️️
Ф. Герберс
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Грелла
80'
72'
Желтая карточка
Т. Барнетта
ГОЛ! 3:2!
Д. МакКарти
66'
59'
Желтая карточка
Ф. Герберс
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Понтиус
52'
Замена
Б. Кэрролл
️️️️
А. Бедойя
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райт-Филлипс
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Клестан
44'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Герберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
АП
8
Фелипе Мартинс
ПП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
16
Ричи Маркес
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЛП
10
Транкильо Барнетта
АП
11
Алехандро Бедойя
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
22
Лео Фернандес
ЦП
6
Роланд Алберг
ЦП
1-3-1-1
31
Роблес
92
Лоуренс
13
МакКарти
98
Райт-Филлипс
8
Мартинс
16
Клестан
13
Грелла
3-2-2-2
18
Блэйк
16
Маркес
33
Фабиньо
12
Розенберри
11
Бедойя
2
Кривелл
21
Герберс
10
Барнетта
9
Сапонг
13
Понтиус
13
Грелла
30
Верон
30
Верон
13
Грелла
11
Бедойя
7
Кэрролл
7
Кэрролл
11
Бедойя
21
Герберс
6
Алберг
6
Алберг
21
Герберс
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
22
Лео Фернандес
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
Остались в запасе
22
Лео Фернандес
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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