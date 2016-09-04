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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо: обзор матча 04 сентября 2016
Нью-Инглэнд Революшн
04.09.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Колорадо
12'
Х. Агудело
49'
К. Тирни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
90'
Желтая карточка
Б. Барлинг
Замена
Д. Кобаяши
️️️️
С. Калдуэлл
90'
Замена
С. Ньюманн
️️️️
К. Роу
86'
58'
Замена
М. Хаестон
️️️️
С. Ле То
ГОЛ! 2:0!
К. Тирни
49'
32'
Желтая карточка
З. МакМат
29'
Желтая карточка
Д. Баджи
22'
Желтая карточка
С. Кронин
ГОЛ! 1:0!
Х. Агудело
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
24
Ли Нгюйен
ЦП
22
Келин Роу
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
4
Марк Бач
ЦЗ
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Майк Азира
ЛП
8
Диллон Пауэрс
АП
6
Сэм Кронин
ПП
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Инглэнд Революшн
16
Дайго Кобаяши
ЦП
33
Донни Смит
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Колорадо
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-1-1
18
Найтон
23
Гонсалвеш
8
Тирни
28
Вудберри
88
Фаррелл
77
Факундес
24
Нгюйен
12
Калдуэлл
22
Роу
17
Агудело
4-2-1-2
18
МакМат
15
Миллер
23
Барлинг
44
Сьеберг
4
Бач
6
Кронин
22
Азира
8
Пауэрс
9
Ле То
14
Баджи
12
Калдуэлл
16
Кобаяши
16
Кобаяши
12
Калдуэлл
22
Роу
4
Ньюманн
4
Ньюманн
22
Роу
9
Ле То
94
Хаестон
94
Хаестон
9
Ле То
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо
33
Донни Смит
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
33
Донни Смит
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
Остались в запасе
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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