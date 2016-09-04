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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Леванте
Химнастик - Леванте: обзор матча 04 сентября 2016
Химнастик
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
85'
Х. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Леванте
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньис
85'
59'
Желтая карточка
Р. Марти
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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0 : 1
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30.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 0
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
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Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
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23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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