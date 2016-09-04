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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Словения
Литва - Словения: обзор матча 04 сентября 2016
Литва
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Словения
32'
Ф. Черных
34'
В. Сливка
77'
Р. Крхин
90+3'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Словения
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Б. Цесар
Пас отдал
Й. Иличич
88'
Желтая карточка
М. Самарджич
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Н. Вальскис
85'
Замена
К. Чведукас
️️️️
В. Сливка
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Крхин
Пас отдал
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Зулпа
75'
Замена
М. Григаравичюс
️️️️
Ф. Черных
70'
56'
Замена
М. Новакович
️️️️
Б. Вербич
46'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Берич
ГОЛ! 2:0!
В. Сливка
34'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
М. Куклис
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
10
Томас Радзиневичиус
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Словения
16
Матиц Котник
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
4-4-1
1
Шеткус
8
Вайткунас
4
Гирдвайнис
5
Славицкас
3
Фрейдгеймас
19
Вальскис
7
Зулпа
14
Сливка
11
Новиковас
10
Черных
4-3-1-2
1
Облак
2
Скубич
0
Самарджич
5
Цесар
13
Йокич
21
Крхин
10
Бирса
20
Кампль
7
Вербич
9
Берич
0
Безьяк
10
Черных
6
Григаравичюс
6
Григаравичюс
10
Черных
14
Сливка
13
Чведукас
13
Чведукас
14
Сливка
19
Вальскис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
19
Вальскис
9
Берич
7
Иличич
7
Иличич
9
Берич
7
Вербич
11
Новакович
11
Новакович
7
Вербич
Остались в запасе
Литва
Словения
10
Томас Радзиневичиус
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
16
Матиц Котник
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
10
Томас Радзиневичиус
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
16
Матиц Котник
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Литва - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Ветра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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