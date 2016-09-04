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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 сентября 2016
Чикаго Файр
04.09.2016, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
22'
Р. Алберг (АГ)
71'
М. де Лиув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
82'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
У. Кривелл
ГОЛ! 2:0!
М. де Лиув
71'
Замена
М. Харрингтон
️️️️
Й. Каппельхоф
66'
Желтая карточка
Й. Каппельхоф
64'
Желтая карточка
Р. Кочиш
61'
Желтая карточка
Ж. Мейра
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Алберг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Шон Джонсон
ВР
33
Жоао Мейра
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ПП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЛП
6
Роланд Алберг
АП
10
Транкильо Барнетта
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
6
Эрик Гериг
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
26
Майкл Стивенс
ЦП
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
48
Джои Калистри
ЦФ
Филадельфия Юнион
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
22
Лео Фернандес
ЦП
4-2-2
1
Джонсон
33
Мейра
40
Винсент
2
Каппельхоф
27
Кэмпбелл
8
Полстер
30
Кочиш
21
Солиньяк
8
де Лиув
3-2-2-2
77
МакКартни
12
Розенберри
33
Фабиньо
16
Маркес
10
Барнетта
2
Кривелл
21
Герберс
6
Алберг
9
Сапонг
13
Понтиус
2
Каппельхоф
36
Харрингтон
36
Харрингтон
2
Каппельхоф
2
Кривелл
22
Фернандес
22
Фернандес
2
Кривелл
Остались в запасе
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
26
Майкл Стивенс
ЦП
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
6
Эрик Гериг
ЦЗ
48
Джои Калистри
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
26
Майкл Стивенс
ЦП
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
6
Эрик Гериг
ЦЗ
48
Джои Калистри
ЦФ
Остались в запасе
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
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