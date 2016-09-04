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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Польша
Казахстан - Польша: обзор матча 04 сентября 2016
Казахстан
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
Польша
51'
С. Хижниченко
58'
С. Хижниченко
9'
Б. Капустка
35'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Польша
83'
Замена
К. Линетти
️️️️
Б. Капустка
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Б. Исламхан
79'
Желтая карточка
Б. Исламхан
74'
73'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
И. Куат
71'
Желтая карточка
С. Хижниченко
70'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
М. Байжанов
69'
Замена
Р. Абдулин
️️️️
Е. Ахметов
61'
ГОЛ! 2:2!
С. Хижниченко
Пас отдал
М. Байжанов
58'
Желтая карточка
М. Байжанов
56'
53'
Желтая карточка
Л. Пищек
ГОЛ! 1:2!
С. Хижниченко
Пас отдал
Д. Шомко
51'
Желтая карточка
Е. Ахметов
43'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Левандовски
28'
Желтая карточка
П. Зелински
18'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
С. Малый
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Капустка
Пас отдал
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Казахстан
22
Самат Отарбаев
ВР
1
Давид Лория
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Самат Смаков
АП
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Покатилов
5
Куат
2
Малый
21
Бейсебеков
18
Шомко
6
Ахметов
15
Байжанов
7
Мужиков
9
Исламхан
20
Хижниченко
4-1-2-1-2
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
2
Саламон
13
Рыбус
10
Крыховяк
16
Блащиковски
10
Зелински
8
Капустка
9
Левандовски
7
Милик
6
Ахметов
5
Абдулин
5
Абдулин
6
Ахметов
9
Исламхан
8
Тагыберген
8
Тагыберген
9
Исламхан
15
Байжанов
14
Нургалиев
14
Нургалиев
15
Байжанов
8
Капустка
8
Линетти
8
Линетти
8
Капустка
Остались в запасе
Казахстан
Польша
22
Самат Отарбаев
ВР
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
1
Давид Лория
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
8
Самат Смаков
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
22
Самат Отарбаев
ВР
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
1
Давид Лория
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
8
Самат Смаков
АП
Остались в запасе
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Казахстан - Польша
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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