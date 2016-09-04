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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Германия
Норвегия - Германия: обзор матча 04 сентября 2016
Норвегия
04.09.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 1 тур
0 : 3
Завершен
Германия
15'
Т. Мюллер
45'
Й. Киммих
60'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Германия
85'
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
84'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Хедира
72'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Гетце
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
72'
Замена
Р. Йенссен
️️️️
С. Йохансен
67'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
М. Хенриксен
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
С. Хедира
Желтая карточка
С. Йохансен
51'
49'
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Д. Кинг
49'
45'
ГОЛ! 0:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Т. Мюллер
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
20
Адама Диоманде
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
21
Томас Рогне
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Макс Майер
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
3-4-3
1
Ярстейн
16
Алеесами
6
Нордтвейт
19
Ховланд
16
Свенссон
8
Йохансен
5
Теттей
19
Хенриксен
7
Кинг
20
Диоманде
14
Бериша
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Хеведес
5
Хуммельс
3
Хектор
6
Киммих
8
Кроос
6
Хедира
11
Гетце
10
Озил
7
Дракслер
13
Мюллер
19
Хенриксен
13
Селнаэс
13
Селнаэс
19
Хенриксен
8
Йохансен
14
Йенссен
14
Йенссен
8
Йохансен
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
6
Хедира
15
Вайгль
15
Вайгль
6
Хедира
11
Гетце
14
Брандт
14
Брандт
11
Гетце
7
Дракслер
18
Майер
18
Майер
7
Дракслер
Остались в запасе
Норвегия
Германия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
21
Томас Рогне
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
21
Томас Рогне
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Норвегия - Германия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
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