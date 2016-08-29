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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Динамо Киров
Челябинск - Динамо Киров: обзор матча 29 августа 2016
Челябинск
29.08.2016, понедельник, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Киров
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Статистика матча Челябинск - Динамо Киров
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0
0
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0
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
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